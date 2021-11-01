2021/11/01 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود السجال في لبنان إثر قرار السعودية وقف كافة الواردات اللبنانية على خلفية تصريحات لوزير الإعلام، جورج قرداحي، بشأن حرب اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا، في خطوة ستفاقم المشكلات الاقتصادية التي يواجهها لبنان وسترغم المملكة على البحث عن بدائل.

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