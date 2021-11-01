السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل بحق مكي آل عبيد بتهم منها إطلاق النار على رجال أمن

2021/11/01 | 13:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق مكي آل عبيد الذي يحمل الجنسية السعودية وذلك بعد ثبوت إدانته في عدد من القضايا منها إطلاق النار على رجال أمن.

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