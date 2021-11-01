التخطيط تكشف ملامح موازنة 2022 والفئات المتضررة من تأخير إقرارها

2021/11/01 | 13:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، ملامح موازنة عام 2022 المقبلة، فيما حددت الفئات التي ستتضرر رواتبها عند تأخير إقرار الموازنة.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد، في تصريح صحفي، إن “الرواتب المستمرة للموظفين على الملاك الثابت ولن تتأثر في حال تأخر إقرار الموازنة المقبلة، او حتى عدم اقرارها، لكون نسبة 1/12 ستغطي المبالغ”، لافتا الى ان “تأخير اقرار الموازنة قد يؤثر على التخصيصات الإضافية في نهاية السنة لأغراض العلاوة او الترقيات وكذلك الدرجات الوظيفية الجديدة”.واضاف، ان “قانون الادارة المالية نص على انه في حال عدم اقرار الموازنة يكون الصرف للنفقات الجارية بنسبة 1 على 12 من الموازنة السابقة، اما […]

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