مواطنون يهاجمون مطاعم شعبية في ميسان بسبب تسمم ذويهم

2021/11/01 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

هاجم عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، شعبية في ميسان بسبب تسمم ذويهم.

وقال مصدر محلي لـ( بغداد اليوم )، ان "عددا من المواطنين هاجموا ظهر اليوم مطاعم شعبية في ميسان اتهموهم بالتسبب بحالات تسمم ذويهم".

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