النجيفي يشدد على عدم تكرار التجارب المأساوية التي مرت بنينوى

2021/11/01 | 13:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد شدد القيادي في حزب للعراق متحدون محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، اليوم الاثنين، على ابعاد نينوى عن تكرار التجارب المأساوية التي مرت بها.‏وقال النجيفي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، انه “بينما تزداد مخاطر الوضع العراقي العام بين الفائزين والخاسرين في الانتخابات وما يتزامن معها من هجمات داعش وردود …

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