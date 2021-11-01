النـزاهـة تضبط مُخـالفـات بعقد قيمته اكـثـر من 5 ملايـيـن دولار في ميسان

2021/11/01 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة إحالة أحد المشاريع في مُحافظة ميسان، مُبيّنةً أنَّ كلفة المشروع تجاوزت خمسة ملايين دولار.وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، انتقل إلى هيئة تشغيل حقول نفط ميسان؛ بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، وتمكَّن من ضبط الأوليَّـات الخاصَّة بمُناقصة إحالة وتحليل العطاءات الخاصَّة بمشروع إنشاء جدارٍ (كونكريتيٍّ) مُضادٍّ للانفجار في شركة (سينوك) الصينيَّـة في المحافظة لوجود مُخالفاتٍ في الإحالة.واشارت الدائرة إلى :" ان التحرِّيات الاولية قادت إلى ارتكاب لجان الاحالة والتحليل الخاصَّة بالمشروع البالغة كلفته ( 5,281,000) دولارٍ مُخالفاتٍ في احالة وتحليل العطاءات الخاصَّة بالمشروع المُحال من قبل هيئة تشغيل حقول نفط ميسان على شركة مُقالاوتٍ أهليَّـةٍ./انتهى9

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