اللواء رسول : تفكيك خلية ارهابية لداعش في الانبار

2021/11/01 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن تفكيك خلية ارهابية لداعش في الانبار.وقال رسول في بيان صحفي :" ان جهاز مُكافحة الإرهاب واصل جُهده الاستخباري والعملياتي على فلول عصابات داعـش الإرهابية حيث نفذ واجبه الأول في مُحافظة الأنبار ، وتمكنت قوات الجهاز من تفكيك خلية لعصابات داعـش الإرهابيـة مكونة من ( ٦ ) إرهابيين في الفلوجة والرمادي، كما تم القاء القبض على ارهابي في قضاء ابي غريب بالعاصمة بغداد ".واوضح :" ان نوعية العمليات المذكورة لجهاز مكافحة الارهاب لها اهمية عالية كونها تمنع العناصر الارهابية المهزومة والجبانة ، من ان يكون لها موطئ قدم في المُدن الآمنة"./انتهى9

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