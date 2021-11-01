2021/11/01 | 13:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرِّيات الأوليَّة قادت إلى ارتكاب لجان الإحالة والتحليل الخاصَّة بالمشروع البالغة كلفته ( 5,281,000) ملايين دولارٍ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مُخالفات في ميسان بقيمة خمسة ملايين دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مُخالفات في ميسان بقيمة خمسة ملايين دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).