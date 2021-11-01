انتهاء الصلاحية -4- - نادية خلوف



انتهاء الصلاحية -4- - نادية خلوف
2021/11/01 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لم آت إلى هذه الدنيا بإرادتي ، لكنّني أتيت، أردت الحياة .

كلما وصلت إلى مكان يلتغي حلمي و أبدأ من جديد.

ليس لديّ مهارات في الحياة ، كلما رأيت سيدة تسوق سيارة أغض بصري كي لا أراها.

أصلاً لا أفكّر بالسيارة، ولا أعتقد أنني سوف أسوقها يوماً.

أرغب بحلم جديد أتمسك به .

لم يبق لدي حلم سوى الزواج كي أتخلص من هذا الواقع ، فالبارحة أبلغوني بطردي من وظيفتي ، خبّرت للمعلم ، يجيب الهاتف أن هذا الرقم غير م ......

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