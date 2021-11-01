انتهاء الصلاحية -4- - نادية خلوف

2021/11/01 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لم آت إلى هذه الدنيا بإرادتي ، لكنّني أتيت، أردت الحياة .



كلما وصلت إلى مكان يلتغي حلمي و أبدأ من جديد.



ليس لديّ مهارات في الحياة ، كلما رأيت سيدة تسوق سيارة أغض بصري كي لا أراها.



أصلاً لا أفكّر بالسيارة، ولا أعتقد أنني سوف أسوقها يوماً.



أرغب بحلم جديد أتمسك به .



لم يبق لدي حلم سوى الزواج كي أتخلص من هذا الواقع ، فالبارحة أبلغوني بطردي من وظيفتي ، خبّرت للمعلم ، يجيب الهاتف أن هذا الرقم غير م ......





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