انتهاء الصلاحية -4- - نادية خلوف

#نادية_خلوف لم آت إلى هذه الدنيا بإرادتي ، لكنّني أتيت، أردت الحياة .
كلما وصلت إلى مكان يلتغي حلمي و أبدأ من جديد.
ليس لديّ مهارات في الحياة ، كلما رأيت سيدة تسوق سيارة أغض بصري كي لا أراها.
أصلاً لا أفكّر بالسيارة، ولا أعتقد أنني سوف أسوقها يوماً.
أرغب بحلم جديد أتمسك به .
لم يبق لدي حلم سوى الزواج كي أتخلص من هذا الواقع ، فالبارحة أبلغوني بطردي من وظيفتي ، خبّرت للمعلم ، يجيب الهاتف أن هذا الرقم غير م ......
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