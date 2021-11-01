2021/11/01 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،

سعيد خطيب زاده، إن أفعال إدارة الرئيس

جو بايدن تناقض ما يعلنه الأمريكيون عن

نيتهم في العودة إلى الاتفاق النووي.

وأضاف زاده في تصريحات صحفية اليوم

الاثنين: "بعد خر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإيرانية: أفعال إدارة بايدن تناقض ما يعلنه الأمريكيون عن نيتهم في العودة إلى الاتفاق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الإيرانية: أفعال إدارة بايدن تناقض ما يعلنه الأمريكيون عن نيتهم في العودة إلى الاتفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).