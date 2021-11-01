مكافحة الإرهاب يفكك خلية إرهابية في الأنبار

2021/11/01 | 13:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكن جهاز مكافحة الإرهاب، من تفكيك خلية إرهابية من 6 أشخاص في محافظة الأنبار.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل جُهده الاستخباري والعملياتي على فلول عصابات داعـش الإرهابية”.وأضاف، انه “نفذ أبطالُنا واجبهم الأول في مُحافظة الأنبار والتي …

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