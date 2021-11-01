مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى حسم قضايا اغتيال وترهيب الصحفيين العراقيين

2021/11/01 | 13:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت مفوضية حقوق الإنسان، الإثنين، إلى حسم قضايا اعتيال وترهيب الصحفيين العراقيين.

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وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تشرين الثاني 2021)، إنه "بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والموافق الاول من شهر تشرين الثاني، تشيد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بجميع الصحفيين والإعلاميين الذين قدموا حياتهم فداءً للكلمة الحرة الشريفة والدفاع عن الحريات، وتذكر العالم بأهمية التزام الجميع بالدفاع عن الحقوق والحريات وخاصة حرية التعبير والحصول على المعلومة والعمل بحرية ، وتؤكد بأن الشفافية تتيح للمواطنين مراقبة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية لخدمة الشعب".

وأضافت، أن "ممارسة العنف ضد الصحفيين والإعلاميين، الذي تتعدد أشكاله بالترهيب والاختطاف والقتل والاعتقال غير القانوني وإلحاق الأذى بهم وتقييد قدرتهم على أداء عملهم، يؤدي إلى نشر المعلومات المغلوطة والتضليل الإعلامي وتشويه الحقائق وانتهاك الحقوق الإنسانية".

وتابعت، "وبهذه المناسبة نطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة وخطوات مهمة في موضوع متابعة الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين العراقيين وإجراء تحقيقات فورية لإيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب ومحاسبة الذين ارتكبوا الجرائم".

وختمت، "ونحث الجميع على توفير الحماية المناسبة للصحفيين حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم الإعلامية، فضلاً عن جبر الضرر للضحايا من الوسط الصحفي والاعلامي".

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