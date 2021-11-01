بلينكن يدعو جميع الأطراف الإثيوبية إلى وقف العمليات العسكرية

2021/11/01 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، عن القلق بعد تقارير حول سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، على مدينتي ديسي وكومبولتشا الرئيسيتين، على الطريق المؤدي للعاصمة أديس أبابا.

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