النزاهة تضبط مُخالفات بعقد قيمته أكثر من 5 ملايين دولار في ميسان

2021/11/01 | 13:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة إحالة أحد المشاريع في مُحافظة ميسان، مُبيّنةً أنَّ كلفة المشروع تجاوزت خمسة ملايين دولار.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن “مكتب تحقيق ميسان، تمكَّن من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بمُناقصة إحالة وتحليل العطاءات الخاصَّة بمشروع إنشاء جدارٍ (كونكريتيٍّ) مُضادٍّ للانفجار في شركة (سينوك) الصينيَّة في […]

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