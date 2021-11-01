الناطق باسم القائد العام يعلن تفكيك خلية إرهابية في الأنبار

2021/11/01 | 14:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، عن تفكيك خلية إرهابية في الأنبار.وقال اللواء رسول في بيان، انه “حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب جُهده الاستخباري والعملياتي على فلول عصابات داعـش الإرهابية”.واضاف، ان “القوات نفذت واجبها الأول في مُحافظة الأنبار، حيث تمكنت من تفكيك خلية لعصابات داعـش الإرهابيـة مكونة من ( 6 ) إرهابيين في الفلوجة والرمادي”، مشيرا الى “إلقاء القبض ايضاً على إرهابي في قضاء أبو غريب بالعاصمة بغداد” .ولفت، الى ان “نوعية العمليات المذكورة لجهاز مُكافحة الإرهاب لها أهمية عالية كونها تمنع العناصر الإرهابية المهزومة […]

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