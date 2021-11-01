2021/11/01 | 14:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NM1lcbnLNXE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاتب والصحفي عباس عبود: من الصعب تشكيل حكومة اغلبية في ظل الوضع الراهن) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاتب والصحفي عباس عبود: من الصعب تشكيل حكومة اغلبية في ظل الوضع الراهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).