2021/11/01 | 14:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة الاقليم تعلن حالة الطوارئ عقب موجة الفيضانات وملفات أخرى في نشرة الـ 2 من #العراقية_الإخبارية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NbuFKVoOXD0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة الاقليم تعلن حالة الطوارئ عقب موجة الفيضانات وملفات أخرى في نشرة الـ 2 من #العراقية_الإخبارية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة الاقليم تعلن حالة الطوارئ عقب موجة الفيضانات وملفات أخرى في نشرة الـ 2 من #العراقية_الإخبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).