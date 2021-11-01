الدليمي يوجه مدير تربية كركوك بـ ’حسن التعامل’ مع وسائل الإعلام (فيديو)

2021/11/01 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

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وزير التربية في اتصال هاتفي يوجه مدير عام تربية كركوك بضرورة حسن التعامل مع الجهات الإعلامية ..



ويؤكد ان الأخيرة لعبت دوراً كبيراً في نقل الصورة المشرقة من عمل المؤسسة التربوية

اكد وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي ، أهمية الدور الوطني والريادي والنبيل الذي تقوم به وسائل الاعلام (المرئية والمسموعة والمقروءة) في مساندة جهد الوزارة الرامي الى دعم وتطوير مسيرة التعليم، مشيداً بتغطية فعاليات انطلاق الدوام الرسمي اليوم في مدارس العراق كافة.

ووجه الدليمي مدير عام تربية كركوك الأستاذ عبد علي حسين عبر المكالمة الهاتفية التي اجراها معهُ اليوم ، على ضرورة حسن التعامل مع الجهات الإعلامية ، مشيراً الى ان تلك الجهات عملت طوال الوقت دوراً بارزاً في نقل الصورة المشرقة من عمل المؤسسة التربوية خاصة مع اطلالة العام الدراسي الجديد ، مؤكدا تطبيق توجيهات الوزارة السابقة بعدم السماح لأي عنصر مسلح ان يدخل الى الحرم المدرسي .

وختم وزير التربية حديثهُ بالقول : نقدم عبارات الشكر والثناء الى الأخوة الإعلاميين والصحفيين كافة على جهدهم وعملهم الدؤوب والمتواصل في عكس الجانب المشرق من العملية التربوية والتعليمية في بلدنا الحبيب.

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