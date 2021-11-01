الحكومة الإثيوبية تتحدى تقدم التيغراي والأورومو

2021/11/01 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة الإثيوبية، الاثنين، إن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة قتلت 100 شاب في كومبولتشا، وهي إحدى بلدتين قالت الجبهة إنها سيطرت عليهما في مطلع الأسبوع، بينما لم يتضح بعد مكان رئيس الوزراء آبي أحمد أو خططه للرد.

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