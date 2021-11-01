بأقل من دقيقتين.. كل ما قد تود معرفته عن أزمة تصريحات جورج قرداحي والسعودية

2021/11/01 | 14:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن، أزمة دبلوماسية بين عدد من دول الخليج ولبنان، حيث اعتبرت التصريحات مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات.نستعرض لكم في هذا الفيديو أبرز الأحداث التي تكشفت إثر التصريحات، ونفصّل لكم ردود الأفعال المختلفة التي شهدتها المنطقة.

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