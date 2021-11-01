2021/11/01 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع لهيئة المراقبة وحماية المستهلك الروسية، فاسيلي أكيمكين، عن اكتشاف سلالتين في روسيا من متحور فيرس كورونا، وهما “مو” و”لامدا”.وأوضح مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رصد سلالتين جديدتين لكورونا في روسيا المركز الخبري الوطني.

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