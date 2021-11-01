مصدر أمني: حميد الشطري يتسلم مهام جهاز الامن الوطني

2021/11/01 | 14:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتكليف حميد الشطري رئيسا لجهاز الامن الوطني.وقال المصدر : إن “حميد الشطري كلف بمهام رئاسة جهاز الامن الوطني”.يشار الى ان حميد الشطري كان يشغل مهام وكيل جهاز الأمن الوطني.

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