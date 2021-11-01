تعرف على آلية الدوام للعام الدراسي الجديد

2021/11/01 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نشرت مديرية التعليم العام، اليوم الاثنين، آلية الدوام للعام الدراسي الجديد 2021–2022.

وقال بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدوام الرسمي يكون بواقع اربعة ايام حضوري ويومان الكتروني، مشيرا الى "العمل بنفس الخطة الدراسية للعام السابق".

وتطرق البيان الى "تعليق عطلة يوم السبت والاستمرار بالتعليم الكتروني في ايام الاسبوع التي لا يوجد فيها دوام حضوري".

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