انتحار محامي داخل منزله شرق المقدادية

2021/11/01 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتحار محامي داخل منزله شرق المقدادية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "محامياً انتحر داخل منزله في حي النضال شرق قضاء المقدادية (٤٥كم شمال شرق بعقوبة)، باطلاق النار على نفسه دون معرفة الاسباب".

واضاف أن "اوامر فورية صدرت بالتحقيق بهذه القضية".

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