ميسي لا يفكر بالاعتزال بعد مونديال قطر 2022

2021/11/01 | 14:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنه لا يفكر بالاعتزال بعد مونديال قطر 2022 في كرة القدم وذلك في مقابلة مع صحيفة “سبورت” الكاتالونية نشرتها الاثنين.وقال ميسي البالغ 34 عاما:”صراحة لا أفكر بهذا الأمر (الاعتزال).بعد ما حصل لي، أعيش كل يوم بيومه، كل سنة بسنة.لا أدري ماذا سيحصل في المونديال أو بعد المونديال، لا أفكر بهذا الأمر على الاطلاق”.واعتبر ميسي الذي انضم هذا الصيف إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة الإسباني بأن عملية الانتقال كانت “تغييرا كبيرا” في حياته لكنه وعد بالعودة يوما ما إلى مدينة برشلونة ربما لشغل […]

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