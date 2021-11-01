الإعلام الأمني: القبض على ثلاثة ارهابيين في ديالى

2021/11/01 | 14:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة ارهابيين في ديالى.وذكر بيان للخلية، أنه “تأكيدا لسعيها بالقبض على ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة، واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة استخبارات الفرقة الاولى أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وقوة من لوائيي المشاة الاول والرابع ومفرزة من الامن الوطني من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق جلولاء وشمالي المقدادية بمحافظة ديالى”.وأضاف أن “الملقى القبض عليهم هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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