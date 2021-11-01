توتنهام يعلن إقالة المدرب نونو

2021/11/01 | 14:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن توتنهام هوتسبير الاثنين عن إقالة المدرب نونو إسبريتو سانتو عقب الخسارة بملعبه 3-0 من مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع ليتراجع الفريق اللندني للمركز الـ8 بالدوري الإنجليزي الممتاز.وقال فابيو باراتيتشي المدير الإداري […]

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