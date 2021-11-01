التربية تكشف آلية دوام المدارس وتعليق العطلة والتعليم الالكتروني

2021/11/01 | 14:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية التعليم العام في وزارة التربية، الاثنين، عن آلية الدوام للعام الدراسي الجديد 2021–2022، والذي انطلقت اليوم.

وذكرت المديرية عبر وثيقة حصل عليها NRT عربية اليوم (1 تشرين الثاني 2021) "يكون الدوام الرسمي بواقع اربعة ايام حضوري ويومين الكتروني".

كما تضمنت التعليمات تعليق عطلة يوم السبت، والاستمرار بالتعليم الإلكتروني في ايام الاسبوع التي لا يوجد فيها دوام حضوري.

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