وزير التربية يوجه مدير عام تربية كركوك بضرورة حسن التعامل مع الجهات الإعلامية

2021/11/01 | 14:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير التربية علي حميد الدليمي ، أهمية الدور الوطني والريادي والنبيل الذي تقوم به وسائل الاعلام (المرئية والمسموعة والمقروءة) في مساندة جهد الوزارة الرامي الى دعم وتطوير مسيرة التعليم، مشيداً بتغطية فعاليات انطلاق الدوام الرسمي اليوم في مدارس العراق كافة.

ووجه الدليمي مدير عام تربية كركوك عبد علي حسين عبر المكالمة الهاتفية التي اجراها معهُ اليوم ، على “ضرورة حسن التعامل مع الجهات الإعلامية ، مشيراً الى ان تلك الجهات عملت طوال الوقت دوراً بارزاً في نقل الصورة المشرقة من عمل المؤسسة التربوية خاصة مع اطلالة العام الدراسي الجديد”، مؤكدا “تطبيق توجيهات الوزارة السابقة بعدم السماح لأي عنصر مسلح ان يدخل الى الحرم المدرسي”.

وختم وزير التربية حديثهُ بالقول : “نقدم عبارات الشكر والثناء الى الأخوة الإعلاميين والصحفيين كافة على جهدهم وعملهم الدؤوب والمتواصل في عكس الجانب المشرق من العملية التربوية والتعليمية في بلدنا الحبيب”.

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