أردوغان: اتفقنا مع بايدن على تكثيف تعاوننا في أفغانستان وسوريا وليبيا وشرق المتوسط

2021/11/01 | 14:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الاتفاق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تكثيف التعاون في أفغانستان وسوريا وليبيا وشرق المتوسط، فضلا عن التعاون في المجال الاقتصادي.

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