2021/11/01 | 14:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي توتنهام الإنكليزي، الاثنين، إقالة مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو بسبب سوء النتائج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتنهام يطيح سانتو.. و"بطل الكالتشيو" قد يخلفه ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتنهام يطيح سانتو.. و"بطل الكالتشيو" قد يخلفه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).