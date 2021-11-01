حسن منديل يرفض منح إجازات عمل لمحال بيع المشروبات الكحولية في بابل (وثيقة)

2021/11/01 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رفض محافظ بابل حسن منديل، الإثنين، منح إجازات عمل لمحال بيع المشروبات الكحولية.

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وجاء في وثيقة صادرة عن ديوان المحافظة تلقى "ناس" نسخة منها، (1 تشرين الثاني 2021)، "نرجو التفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بعدم منح أي إجازة تخص موضوع محال بيع المشروبات الكحولية".

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