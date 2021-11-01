إصابات فيروس كورونا تقترب من ربع المليار إصابة حول العالم..ما هي الدولة الأكثر تضررًا؟

2021/11/01 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الاثنين، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 246 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات بلغ نحو 5 ملايين وفاة.، تعرّف إلى ترتيب أكثر دول العالم تضررًا من الجائحة من حيث عدد الإصابات والوفيات

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