2021/11/01 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بغداد/المركز الخبري الوطني وجه ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية، عبد المهدي الكربلائي، اليوم الاثنين، اطلاق حملة “علاجك بين أهلك”، والتي تتضمن اجراء الفحوصات وتقديم العلاج (مجانا) لعموم المواطنين، عبر مستشفيات مصغرة متنقلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “مجانا”..العتبة الحسينية تخصص مستشفيات متنقلة لمعالجة المواطنين بمناطقهم المركز الخبري الوطني.

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