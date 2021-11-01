تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي لتسجل 159 مليون دولار

2021/11/01 | 15:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت مبيعات البنك المركزي، الاثنين، من الدولار، لتسجل 159 مليون دولار.وذكر مصدر أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 7.02% لتصل إلى 159 مليوناً، و275 الفاً و516 دولارا غطاها البنك بسعر صرف … Readmore

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