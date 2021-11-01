2021/11/01 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن المشاريع الخدمية والاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة في محافظة الناصرية ستسهم في تشغيل العاطلين.وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في حديث لوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة مجلس الوزراء: مشاريع الناصرية ستسهم في تشغيل العاطلين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء: مشاريع الناصرية ستسهم في تشغيل العاطلين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء: مشاريع الناصرية ستسهم في تشغيل العاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).