صحة ميسان تصدر توجيهاً بشأن حالات التسمم

2021/11/01 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

علقت دائرة صحة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، على على حالات التسمم التي اصابت العشرات من المواطنين، فيما بينت خطواتها بهذا الاتجاه.

وقال مدير اعلام صحة المحافظة محمد الكناني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن " بعد تسجيل العشرات من حالات الاصابة بالتسمم بين المواطنين، وجهت ادارة الصحة بالبحث عن اسباب هذا التسمم من خلال اجراء الفحوصات المختبرية في مختبرات المستشفيات الحكومية".

وأضاف أن "الصحة لازالت لغاية الان تجهل اسباب حالات التسمم، ولغاية الان جاري العمل للوقوع على أسبابها، وسيتم الكشف عن النتائج حال التوصل لها" ، مبيناً أن "اغلب الحالات بسيطة وبعضها متوسطة ".

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