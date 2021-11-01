النصر يحدد شرطا لقبول الاطار التنسيقي بنتائج الانتخابات العراقية والمصادقة عليها - عاجل

2021/11/01 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

حدد ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، شرطا وحيد لقبول الاطار التنسيقي بنتائج الانتخابات والذهاب نحو تصديق النتائج في المحكمة الاتحادية.

وقال القيادي في ائتلاف النصر حسن البهادلي تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أن "جميع الكتل السياسية ضمن الإطار التنسيقي تذهب باتجاه العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، وليس المحطات التي تم الإعلان عنها مؤخرا وظهرت نتائجها متطابقة".

واكد البهادلي، أن "نتائج هذه المحطات قد لا تكون عليها طعون بصورة مباشرة، لكن المطلب هو عد وفرز جميع المحطات بشكل يدوي، ولو ظهرت النتائج مطابقة لجميع المحطات فاننا سنذهب الى تصديق نتائج الانتخابات في المحكمة الاتحادية".

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