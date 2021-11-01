تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في اليوم الأول لذي قار

2021/11/01 | 15:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية اعلنت المباشرة بإعادة العد والفرز لـ612 محطة في ذي قار.

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