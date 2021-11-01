وزارة التربية توضح عبرNRT عربية الية الدوام الحضوري لهذا العام

2021/11/01 | 15:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وكيل وزير التربية العراقية فلاح القيسي، الاثنين، ان اكثر من 10 ملايين طالب وطالبة بدأوا اليوم عامهم الدراسي الجديد، وسط تحديات كورونا.

وقال القيسي في تصريح خاص لـ NRT عربية، (1 تشرين الثاني 2021)، اننا "نستمر هذا العام بالدوام الحضوري وذلك من خلال التزام اولياء الامور والملاكات التربوية بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، معربا عن "امله بان يكون هذا العام عام تفوق ونجاح وتحدي".

وأضاف القيسي، ان "الاستعدادات كانت جاهزة وكاملة من جميع النواحي لبدء العام الدراسي الجديد".

وتابع قائلا أنني "اتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع الكوادر التربوية لمجاوزتها تحدي الجائحة خلال السنتين الماضيتين وذلك من خلال التدريس الالكتروني".

N.A

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