المفوضية: تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني في اليوم الاول لمحافظة ذي قار

2021/11/01 | 15:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في اليوم الأول لمحافظة ذي قار.

وذكرت قناة العراقية الإخبارية ان “المفوضية العليا للانتخابات انهت اعادة عد وفرز 463 محطة من محافظة ذي قار من مجموع 612 محطة”.

واضافت ان “العد والفرز اليدوي في اليوم الاول بالمحافظة ظهر تطابقا للنتائج وفقا لمفوضية الانتخابات”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، اليوم الاثنين، عن المباشرة بإعادة العد والفرز لـ612 محطة في ذي قار.

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