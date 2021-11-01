بايدن يصل إلى اسكتلندا.. وسوليفان يندد بموقف الصين

2021/11/01 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اسكتلندا، الاثنين، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب26"، قادما من روما حيث حضر قمة مجموعة العشرين.

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