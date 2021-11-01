العراق يوسّع نطاق الفئات العُمرية المشمولة بتلقي لقاح كورونا

2021/11/01 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الإثنين، شمول الفئة العمرية من 12 سنة فما فوق، بحملات التطعيم بلقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا في البلاد.

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وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منها، (1 تشرين الثاني 2021)، فأنه "يتم تطيعم الفئات العمرية من 12 سنة بلقاح فايزر - باينتك، على أن تكون الأولوية للفئات ذات الاختطار ضمن هذه الفئات".

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