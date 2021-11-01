الصحة تقرر شمول الاعمار من 12 سنة فما فوق بلقاح كورونا

2021/11/01 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تقرر شمول الأعمار من 12 سنة فما فوق بلقاح فايزو

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، شمول الأعمار من 12 سنة فما فوق بلقاح فايزر – بایونتك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "استنادا إلى توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج التحصين والمقترنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي إعتمدت إعطاء لقاح فايزر - بایونتك للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق، ولأجل تقليل خطورة إنتشار فيروس كورونا وزيادة المناعة المجتمعية اللازمة لاحتواء جائحة كوفيد-19 تقرر أن تكون الفئة العمرية المشمولة بلقاح فايزر - بایونتك من عمر 12 سنة فما فوق".

وأضافت أن "الأولوية تكون للفئات ذات الاختطار ضمن هذه الفئات".

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