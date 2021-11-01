2021/11/01 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أدخل الجيش التركي رتلا جديدا مؤلفا من عربات عسكرية وشاحنات نقل ثقيلة تحمل كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد اللوجستي إلى عدة مناطق لتعزيز قواعده في منطقة رأس العين بريف الحسكة.وقالت مصادر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعزيزات عسكرية تركية كبيرة بريف الحسكة المركز الخبري الوطني.

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