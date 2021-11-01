الصحة تحدد الفئات العمرية المشمولة بلقاح فايزر

2021/11/01 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الفئات العمرية المشمولة بلقاح فايزر.

وأوضحت الوزارة في وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، انه "استناداً لتوصيات اللجنة العلمية الإستشارية لبرنامج التحصين والمقترنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي إعتمدت إعطاء لقاح فايزر – بايونتك للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق ومن أجل التقليل من خطورة انتشار فيروس كورونا وزيادة المناعة المجتمعية فإنه تقرر ان تكون الفئة العمرية المشمولة بلقاح فايزر من عمر 12 سنة فما فوق".

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