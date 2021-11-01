المفوضية تعلن عن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في اليوم الأول لذي قار

2021/11/01 | 15:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، عن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في اليوم الأول لمحافظة ذي قار.وذكرت المفوضية بحسب الوكالة الرسمية، ان"المفوضية العليا للانتخابات انهت اعادة عد وفرز 463 محطة من محافظة ذي قار من مجموع 612 محطة".واضافت، ان "العد والفرز اليدوي في اليوم الاول بالمحافظة ظهر تطابقا للنتائج وفقا لمفوضية الانتخابات".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، اليوم الاثنين، عن المباشرة بإعادة العد والفرز لـ612 محطة في ذي قار./انتهى8

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