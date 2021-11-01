وفاة شخص تعرض لتسمم غذائي في ميسان وزياردة حالات التسمم الى 242/ موسع

2021/11/01 | 15:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / توفي شخص بعد تعرضه لتسمم غذائي في ميسان".وقال مدير اعلام صحة ميسان "محمد الكناني" لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان احدى الحالات التي تعرضت للتسمم الغذائي ودخلت الى مستشفى الشهيد الصدر ، فارقت الحياة".واضاف :" ان عدد حالات التسمم وصل الى 242 حالة ، ولحد الان لم يعرف السبب"./انتهى

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