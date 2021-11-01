2021/11/01 | 15:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بارتفاع حالات التسمم في ميسان الى اكثر من 240.وقال المصدر، إن “حالات التسمم في ميسان ارتفعت الى اكثر من 240 حالة”.وأضاف، أن “دائرة صحة محافظة ميسان سجلت 242 حالة تسمم، ووفاة واحدة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حالات التسمم في ميسان الى اكثر من 240 عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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