2021/11/01 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني مين من الأزمة التي لم تدمر البلدان الفقيرة فحسب بل أذلت أيضا البلدان الغنية التي لديها أنظمة رعاية صحية من الدرجة الأولى.وتمثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والبرازيل معا – وجميعها بلدان ذات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفيات كورونا تتجاوز “الحد المقلق”..



ودولة تدفع ثمنا باهظآ المركز الخبري الوطني.

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